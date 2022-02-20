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Бойцы ВСУ обстреляли населенные пункты Ленинское и Спартак в Донбассе

Армия
Бойцы ВСУ обстреляли населенные пункты Ленинское и Спартак в Донбассе
Новостное агентство «Харьков».

Донецк, 20 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили обстрел у двух населенных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении представительства ДНР в СЦКК отмечается, что в направлении населенного пункта Спартак было выпущено 15 снарядов калибра 120 миллиметров, в то время как по Ленинскому ВСУ стреляли из РПГ.

Ранее украинские силовики атаковали поселок Коммунаровка в ДНР, применив минометы калибра 120 миллиметров. Известно, что использование этого калибра является серьезным нарушением Минских соглашений.

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