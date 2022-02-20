Украине указали на выгоду российского сценария поставок газа в Европу

Киев, 20 февраля. Долгосрочные контракты между российским газовым холдингом «Газпром» и европейскими странами позволят извлечь экономическую выгоду Киеву, пишет заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин.

Транспортировка природного газа из России через территорию Украины может сохраниться в дальнейшем, если Москва будет наращивать экспорт топлива в ЕС в рамках долгосрочных договоренностей, полагает украинский журналист.

При этом Соединенные Штаты Америки мешают Кремлю договориться с европейскими странами относительно новых соглашений по поставкам, поэтому и активизировались спекуляции на тему эскалации в стране. Ведь Вашингтон заинтересован в реализации собственного сжиженного природного газа в регионе по краткосрочным контрактам. А для этого Белому дому первоначально необходимо вытеснить конкурентов.

«Россия ставит именно на них (долгосрочные контракты — Прим. ФАН), предлагая Европе следующие аргументы: цены на газ по долгосрочным контрактам ниже, чем на спотовом рынке… Россия предлагает зафиксировать Европе увеличение закупок газа в долгосрочной перспективе. И, к слову, именно с этим Москва связывает вопрос продления транзита газа через Украину», — говорит Минин.

Как убежден эксперт, Украине наиболее выгоден расклад, при котором европейские страны продолжают сотрудничать с Россией и заключают новые долгосрочные соглашения. Это обеспечит заполненность украинской газотранспортной системы, на что не повлияет даже запуск «Северного потока — 2».

«Поэтому довольно удивительна радость некоторых украинских экспертов по поводу увеличения поставок американского сжиженного газа в Европу. Чем больше его там будет, тем меньше шансов на то, что украинская труба останется заполненной», — резюмирует заместитель главного редактора портала.

Однако не менее важно, чтобы украинские власти проводили работу по модернизации и ремонту ГТС, так как ее общее состояние сегодня оставляет желать лучшего. Без этого не стоит вопроса о потенциальном увеличении транзита в будущем.