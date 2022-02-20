Астрологи назвали самых талантливых манипуляторов по знаку зодиака

Москва, 20 февраля. Манипулирование другими людьми — это искусство, и некоторые знаки зодиака овладели им в совершенстве. Астрологи назвали созвездия, которые помогают своим подопечным управлять людьми.

Овен обладает неприятным свойством портить настроение всем окружающим, если у него оно плохое. Если представитель этого знака чувствует себя несчастным, все окружающие автоматически должны стать такими же. Овны способны испортить настроение любому, кто имел неосторожность оказаться в этот момент рядом. Они умеют придумывать проблемы на пустом месте, представители этого знака славятся умением перекладывать ответственность на других.

«Их тактика манипулирования относится к типу «горячо-холодно». Когда все складывается хорошо, они вдруг начинают разговаривать ледяным голосом и полностью игнорируют собеседника в расчете вывести из равновесия и запутать», — передает слова астрологов издание Joinfo.com.

Представители знака Близнецов любят посплетничать, при этом под раздачу зачастую попадают даже самые близкие люди. Представители этого знака очень непостоянны в своих симпатиях и антипатиях и чтобы это скрыть, они стали мастерами в плетении изощренных интриг. В итоге причастные не могут разобраться, кто прав, кто виноват.

Интеллект и остроумие являются секретным оружием Близнецов. Астрологи рекомендуют всегда оставаться начеку при общении с представителями этого знака зодиакального круга.

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«Иногда их можно уподобить животным, которых преследует хищник: те движутся зигзагами, и точная логика и направление их действий никогда не ясны до конца», — пишет издание.

чрезмерно эмоциональны и не всегда уверены в себе, это порождает их излишнюю подозрительность. Рожденные в этом созвездии не могут разобраться в своем внутреннем мире и часто забывают, как правильно выражать собственные эмоции. Раки скрывают свои мотивы и демонстрируют ложные чувства. Весь этот клубок проблем вынуждает Раков манипулировать людьми, даже самыми родными и близкими.

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Рыбы по своей сущности очень чувствительные и сострадательные натуры, но они далеко не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Рожденные в этом созвездии одни из самых совершенных манипуляторов, считают астрологи. Рыбы до последнего будут отрицать свою вину и признаются лишь в крайнем случае. Коронный прием у Рыб — притвориться жертвой, эту роль они играют неподражаемо и безупречно.

Желание любить и быть любимым присуще каждому, но не все способны испытывать это чувство по отношению к другому человеку. Астрологи назвали три знака зодиака, неспособные открыть сердце для любви.