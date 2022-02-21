Депутат Соболев: «Запад втридорога будет поставлять газ оккупированной Германии»

Количество военных бундесвера меньше, чем число солдат из США, находящихся на территории Германии. Об этом в беседе с ФАН напомнил генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Ранее в бундестаге заявили, что посол Украины в ФРГ «перешел границы», потребовав от Берлина поставить Москве ультиматум из-за пребывания российских сил у границы.

«Дело в том, что Германии, в отличие от Соединенных Штатов, невыгодно это. Она на 40% зависит от нашего газа. Если начнется конфликт, последуют санкции, то они лишатся его. Это повлечет колоссальные потери для Западной Европы. Безусловно, Евросоюз этого не хочет, но есть хозяин — [президент США Джо] Байден», — высказал свою точку зрения генерал-лейтенант.

Виктор Соболев также указал, почему, по его мнению, Вашингтон может оказывать влияние на политику Берлина в отношении Москвы.

«Германия — оккупированная страна. На ее территории находится достаточно Вооруженных сил Соединенных Штатов. В несколько раз больше, чем вооруженные силы самой Германии. Берлин вынужден с этим считаться вопреки интересам своей экономики, заинтересованности в нашем газе», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он предположил, чем может обернуться для Германии потеря поставок голубого топлива из России.

«Американцы поставят газ, правда, по цене в несколько раз выше. В этом заинтересованы транснациональные корпорации, американский капитал и Байден, который выражает их интересы», — подытожил свою позицию член комитета Госдумы по обороне.

Ранее политик Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН заявил, что США боятся единства России и Европы. По его мнению, РФ и ЕС могут обеспечить мир в Европе без помощи НАТО.