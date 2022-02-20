Князь Альбер II рассказал новые подробности о состоянии здоровья жены

Монако, 20 февраля. Князь Монако Альбер II опубликовал новую информацию о здоровье своей супруги — принцессы Шарлен. Она уже несколько месяцев находится на лечении в частной больнице под наблюдением врачей, пишет журнал Elle.

Герцог сделал короткое заявление для журналистов газеты Monaco Matin.

«Принцесса Шарлен чувствует себя намного лучше, и я надеюсь, что она очень скоро вернется в Княжество», — написал он.

В конце января Дворец описал состояние Шарлен как «удовлетворительное и очень обнадеживающее», при этом отмечалось, что полное выздоровление должно занять еще несколько недель.

Супруга герцога отсутствовала на всех мероприятиях, посвященных крупнейшему религиозному событию в Монако. Речь идет о фестивале Святой Марии. Она также 25 января отметила свой 44-й день рождения без семьи — своего супруга и очаровательных близняшек.

Здоровье принцессы Шарлен испортилось после того, как она заразилась инфекцией уха, горла и носа. Это произошло во время визита своей родины — Южно-Африканской Республики в мае 2021 года.

Из-за этого она не смогла вернуться в королевство и увидеть своих семилетних детей — принца Жака и принцессу Габриэллу. Пропустила Шарлен и 10-летнюю годовщину свадьбы с Альбером.

Шарлен возвратилась в Монако в ноябре. Ее поместили в секретную клинику в другом государстве. Причиной этому стало сильное физическое истощение.

Ранее сообщалось, как британская принцесса Евгения приехала к двоюродному брату в США — принцу Гарри.