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Генерал-лейтенант Соболев: Джо Байден не единственный разжигатель войны на Украине
Политика
Генерал-лейтенант Соболев: Джо Байден не единственный разжигатель войны на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Запад никогда не оставит попыток ослабить Россию, поскольку наша страна очень богата и населена прекрасными людьми. Таким мнением поделился в беседе с ФАН генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Ранее читатели издания Daily Mail сошлись во мнении, что президент США Джо Байден единственный, кто разжигает новую войну на Украине.

«Запад в целом является разжигателем войны на Украине. Это началось еще в XIX веке. [Отто фон] Бисмарк говорил, что ослабить Россию можно только отделив от нее Малороссию (тогда еще не было названия "Украина") и Белоруссию. С тех пор этим руководствуются в стратегии политического противодействия России», — высказал свое мнение генерал-лейтенант.

Виктор Соболев также подкрепил свою точку зрения цитатой из стихотворения «Клеветникам России».

«Вспомните, что сказал [Александр] Пушкин: « … И ненавидите вы нас... За что ж? ответствуйте: за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы?» С тех пор ничего не поменялось. Мы — сильные. Когда достойно защищаем свою родину, то это используют против нас», — пояснил собеседник ФАН.

Генерал-лейтенант Соболев: Джо Байден не единственный разжигатель войны на Украине
ФБА «Экономика сегодня» /

В завершение он рассказал, как, на его взгляд, Россия должна поступать в таких обстоятельствах.

«Нам досаждают только потому, что мы очень богаты: у нас много ресурсов, прекрасные люди. Нас никогда не оставят в покое. Для того, чтобы Россия была самодостаточным, суверенным государством, необходимо восстановить наши вооруженные силы, экономику. Тогда на нас никто не полезет», — подытожил член комитета Госдумы по обороне.

Ранее Виктор Соболев в беседе с ФАН заявил, что, по его мнению, практически все войны в современном мире развязали представители Демократической партии США. По его словам, либералы готовы пойти на все ради того, чтобы удержаться у власти.

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