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Владимир Путин и Эммануэль Макрон начали телефонные переговоры

Политика
Владимир Путин и Эммануэль Макрон начали телефонные переговоры
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Париж, 20 февраля. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона начались 20 февраля.

О старте телефонной беседы сообщили в Елисейском дворце. Главы государств приступили к разговору в 13:00 по московскому времени. О темах контакта на высшем уровне пока не сообщается.

«Беседа с президентом Путиным началась, как и планировалось, в 11 утра», — говорится в сообщении французских СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее Эммануэль Макрон переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и политико-дипломатические пути решения сложившейся обстановки.

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Все новости / Политика / Владимир Путин и Эммануэль Макрон начали телефонные переговоры
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