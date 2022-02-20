Владимир Путин и Эммануэль Макрон начали телефонные переговоры

Париж, 20 февраля. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона начались 20 февраля.

О старте телефонной беседы сообщили в Елисейском дворце. Главы государств приступили к разговору в 13:00 по московскому времени. О темах контакта на высшем уровне пока не сообщается.

«Беседа с президентом Путиным началась, как и планировалось, в 11 утра», — говорится в сообщении французских СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее Эммануэль Макрон переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и политико-дипломатические пути решения сложившейся обстановки.