WSJ: сотрудники разведуправления Пентагона пожаловались на домогательства

Вашингтон, 20 февраля. Скандал разразился в Разведывательном управлении Пентагона. Как стало известно журналистам газеты The Wall Street Journal, рядовые сотрудники сталкивались с издевательствами, доносами и домогательствами на работе.

Сотрудники Разведывательного управления при Пентагоне пожаловались на царящую в коллективе токсичную атмосферу. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Конгрессе США.

«Токсичная обстановка в министерстве представляет угрозу национальной безопасности», — рассказал журналистам подполковник ВВС США в отставке Райан Суизли.

По информации Суизли, один из сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны в Риме тайно жаловался на своих коллег. Это не поспособствовало сплоченности коллектива, где все начали относиться друг к другу крайне подозрительно, что не лучшим образом сказалось на разведывательной деятельности управления. Другой офицер ВМС США рассказал, что после того, как на работе узнали о его проблемах со здоровьем, коллеги превратили это в предмет нетактичных шуток на грани издевательства.

Неутешительными оказались и результаты доклада Пентагона от 2020 года. Комиссия провела анонимный опрос среди сотрудников службы и выяснила следующее: 50% респондентов жаловались, что на работе столкнулись с запугиванием или домогательствами, еще 30% подвергались на службе дискриминации по расовому или гендерному признаку.

Ранее пользователи Twitter раскритиковали Пентагон и подняли на смех военное руководство страны из-за публикации о главных ценностях американских войск.