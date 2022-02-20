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Более тысячи жителей ЛНР остались без света из-за обстрелов со стороны ВСУ

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 14:14
Армия
Более тысячи жителей ЛНР остались без света из-за обстрелов со стороны ВСУ
Федеральное агентство новостей

Луганск, 20 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают вести огонь по территории Донбасса. Свыше тысячи жителей ЛНР остались без электричества в результате обстрелов ВСУ, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ попытались осуществить прорыв у населенного пункта Пионерское, расположенного в семи километрах от российской границы. Известно, что результатом обстрелов со стороны украинских силовиков стала гибель гражданских лиц, проживающих на территории ЛНР.

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