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Политолог Брутер раскритиковал создание в Британии центра по борьбе с «дезинформацией» РФ

Политика
Политолог Брутер раскритиковал создание в Британии центра по борьбе с «дезинформацией» РФ
wikipedia.org  /  user: Sokkk y

Москва, 20 февраля. Британцы должны спросить с руководства страны за то, что оно тратит деньги не на целевые вопросы. Об этом сказал политолог Владимир Брутер.

Он прокомментировал заявление главы МИД Британии Лиз Трасс о создании правительственного центра по борьбе с «дезинформацией» со стороны России. По мнению эксперта, официальный Лондон занят неприкрытой пропагандой.

«Они делают все достаточно примитивно и прямо... Давайте вспомним фразу Шольца, который заявил, что мысль о том, что в Донбассе происходит геноцид, смехотворна. Стоит пожалеть их и тот уровень креатива, который там присутствует», — сказал Брутер в комментарии RT.

Лиз Трасс недавно заявила, что знает новые сроки «вторжения» России на Украину. По ее словам, оно может начаться уже на следующей неделе.

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британия брутер трасс
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