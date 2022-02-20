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Создатели сериала по игре Halo покажут лицо Мастера Чифа

Общество
Создатели сериала по игре Halo покажут лицо Мастера Чифа
Кадр из сериала «Halo»

Лос-Анджелес, 20 февраля. Зрители впервые увидят лицо суперсолдата, подготовленного в рамках космической программы «Спартанцы», Мастера Чифа в экранизации культовой игры Halo.

Сериал по Halo выйдет 24 марта на стриминговом сервисе Paramount+. Исполнительный продюсер сериала Кики Волфкилл заявила, что студия 343 Industries готовит полноценную историю о Мастере Чифе.

«Мы решили рассказать историю персонажа и личную историю. И после этого стало ясно, что вы действительно должны увидеть человека в броне и под шлемом», — пояснила она в интервью IGN.

Роль главного «спартанца» сыграет Пабло Шрайбер, Джен Тейлор — Кортану, Наташа Макэлхоун выступит в роли доктора Кэтрин Хэлси. Съемки телешоу начались еще в 2019 году, но неоднократно прерывались из-за коронавируса. Среди продюсеров проекта значатся Стивен Спилберг, Дэррил Фрэнк и Джастин Фэлви.

Ранее сообщалось, что российский режиссер Сергей Бодров — старший снимет сериал о Чингисхане. Проект Khan:The Series покажут на американском ТВ.

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сериал halo paramount+
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