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Звезда группы «Мираж» Наталья Гулькина рассказала ФАН, как проведет день рождения
Шоу-бизнес
Звезда группы «Мираж» Наталья Гулькина рассказала ФАН, как проведет день рождения
vk.com  /  Наталия Гулькина

Советская и российская эстрадная певица, экс-солистка культовых поп-групп «Мираж» и «Звезды», объявившая войну певице Алле Пугачевой, Наталья Гулькина рассказала ФАН, как отметит день рождения. Сегодня, 20 февраля знаменитость празднует 58-летие.

По словам самой именинницы, торжество пройдет в узком, семейном кругу.

«Большого торжества не будет. Немного не то настроение, не очень я настроена. Но с семьей сегодня, узким кругом, домашними, с детьми, близкими обязательно посидим в любимом итальянском ресторанчике. Такой скромный праздничный будет у нас ужин. Я решила, что теперь подожду до «совершеннолетия», когда будет круглая дата и вот тогда я соберу всех гостей, друзей и устрою какой-то грандиозный праздник, переходящий в концерт. На этот раз будет все скромненько», — говорит Наталья Гулькина.

Звезда группы «Мираж» Наталья Гулькина рассказала, как проведет день рождения
vk.com / Наталия Гулькина

Певица также отметила, что с пышным торжеством пришлось повременить из-за ранее перенесенной болезни.

«Я переболела ковидом, весь январь болела и остались еще какие-то не очень приятные моменты после болезни. Сейчас я восстанавливаюсь, наверное, еще и из-за этого у меня нет желания что-то такое бомбическое устраивать. У меня с утра, точнее с ночи начались звонки, смс, поздравления, цветы, курьеры. Абсолютно сейчас ощущаю себя счастливым человеком», — добавила знаменитость.

Ранее звезда поп-группы «Мираж» призналась, что нашла себя на другом поприще. Она заменила сцену на прямые эфиры в качестве телеведущей. По ее слова, эта профессия оказалось ничуть не легче, чем деятельность артиста.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда группы «Мираж» Наталья Гулькина рассказала ФАН, как проведет день рождения
шоу-бизнес мираж гулькина
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