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Китайские болельщики дали прозвища выступившим на ОИ-2022 российским фигуристкам

Олимпийские игры 2022
Китайские болельщики дали прозвища выступившим на ОИ-2022 российским фигуристкам
Global Look Press  /  Peter Kneffel/dpa

Пекин, 20 февраля. Выступление российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине вызвало восторг у многих граждан страны-хозяйки Игр. Китайцы дали ласковые прозвища полюбившимся спортсменкам.

Российскую сборную на 24-х зимних Олимпийских играх в соревнованиях по фигурному катанию представили 15-летняя Камила Валиева и 17-летние Анна Щербакова и Александра Трусова. Китайские болельщики в Сети, говоря о всех трех россиянках, называют их «куколками» и «малышками». При этом каждая из фигуристок имеет и свое прозвище.

Валиеву китайцы нарекли «Малышка К», взяв букву от ее имени — Камила. Олимпийская чемпионка Щербакова, по мнению жителей страны, достойна прозвища «Сокровище». Обладательница серебряной медали Игр-2022 Трусова с легкой руки китайских болельщиков стала «Шашой».

Ранее титулованный хоккеист Вячеслав Фетисов рассказал о дальнейших планах Валиевой после неудачного выступления на Олимпиаде. Как оказалось, спортсменка не собирается завершать карьеру и впадать в уныние. Занявшая обидное четвертое место фигуристка намерена вернуться к тренировкам на льду в ближайшее время.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Китайские болельщики дали прозвища выступившим на ОИ-2022 российским фигуристкам
китай олимпиада фигурное катание
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