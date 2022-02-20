«На минуточку» с Александром Малькевичем. Камбоджа запустила свой файервол. А мы?!

В новом выпуске журналист Александр Малькевич рассуждает о ситуации в Камбодже, которая, последовав примеру Китая, запустила национальный интернет-шлюз.

16 февраля в Камбодже начал функционировать национальный файервол, который направляет весь веб-трафик через контролируемую государством точку входа. Эта мера направлена на снижение уровня киберпреступности и обеспечение государственной безопасности.

Почему «маленькое азиатское государство» может, вопреки протестам ООН и правозащитников, ввести подобные ограничения, а России эта опция пока недоступна? Именно этим вопросом задается в новом выпуске передачи «На минуточку» Александр Малькевич.