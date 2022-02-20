Роспотребнадзор назвал трещины на тесте признаком плохого качества пельменей

Москва, 20 февраля. Покупателям при выборе пельменей следует обратить внимание на несколько признаков, которые могут указывать на плохое качество продукта, рассказала эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

Основными признаками некачественных пельменей считаются следы размораживания, например, подтеки на упаковке. Сам полуфабрикат может быть с трещинами на тесте и выступающим из него фаршем. Также важно обратить внимание на этикетку — не стоит брать пельмени, если срок годности стерт. Еще одним признаком оказался необычный цвет теста, если производитель не указал, что в состав входят натуральные красители.

«Самый частый способ фальсификации пельменей —использование сырья, не заявленного на этикетке», — рассказала эксперт сайту KP.RU.

Головкова посоветовала готовить пельмени в духовке или на пару для снижения калорийности блюда. Готовые пельмени не следует заправлять жирными соусами, такими как майонез.Одна порция должна составлять не более 120 г, то есть 10-12 пельменей среднего размера.

Стоимость пельменей в несетевой российской рознице увеличилась на 21% за 2021 год, подсчитали аналитики компании «Эвотор». Кроме того, подорожание коснулось гречки и сосисок.