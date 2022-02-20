Мюнхен, 20 февраля. Запад введет против России масштабные санкции в случае обострения ситуации на Украине. С таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступил глава Евросовета Шарль Мишель.

Мишель отметил, Европа и США не видят признаков деэскалации в ситуации с Донбассом. Кроме того, он считает, что Россия пыталась «разделить» Запад.

«Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции», — говорится в выступлении главы Евросовета.

Западные политики на протяжении длительного времени пытаются внушить общественности намерение России «напасть» на Украину. Опровержение Кремля не мешают журналистам и чиновникам Европы и США распространять эти сведения до сих пор. Глава МИД Британии Лиз Трасс убеждена, что «нападение» произойдет на следующей неделе.