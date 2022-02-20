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В разведке США жалуются на «токсичные» условия работы в Европе

Весь мир
В разведке США жалуются на «токсичные» условия работы в Европе
pixabay.com  / 

Вашингтон, 20 февраля. Сотрудники разведывательного управления Министерства обороны США пожаловались на токсичную атмосферу во время работы в Европе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на показания работников.

Согласно информации WSJ, один из сотрудников Управления военных атташе в Риме втайне собирал негативные сведения о деятельности коллег и передавал их начальству. Это сформировало «враждебную атмосферу в офисе» и негативно сказывалось на работе. Другой сотрудник рассказал, что коллеги узнали о его проблемах со здоровьем и начали использовать эту информацию против него.

Помимо этого, разведчики пожаловались на сексуальные домогательства, запугивание, травлю и дискриминацию по расовому и половому признакам.

Ранее президент США Джо Байден попросит конгресс выделить рекордный бюджет для Пентагона. Речь идет о 770 млрд долларов. Высокие траты обусловлены желанием президента модернизировать вооруженные силы.

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сша пентагон разведка
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