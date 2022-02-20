Жених Елены Воробей сбежал от нее накануне свадьбы

Москва, 20 февраля. Юмористка Елена Воробей рассказала журналистам, что свадьба с чиновником Сергеем Евтуховичем так и не состоялась. Жених, который был младше на три года, сбежал от нее накануне торжества.

Воробей в 2020-м году неохотно распространялась о своей личной жизни. Однако журналисты выяснили, что она готовится к свадьбе. Ее избранником был житель Бреста, с которым звезда познакомилась на гастролях. Поклонники ждали важного для Воробей события, но оно так и не произошло — отношения с Евтуховичем расстроились.

Юмористка не называла причину разрыва, но обмолвилась о разных подходах к финансовым вопросам. По мнению Воробей, мужчина должен брать на себя все траты, а не надеяться на помощь женщины.

«Нужно стараться, чтобы мы были примерно одного уровня обеспеченности. Возить мужчину на отдых за свой счет – неправильно», — поделилась она в эфире программы «Ты не поверишь!».

Артистка воспитывает дочь Софию, которая учится в институте. По словам Воробей, она еще поддерживает детей своей сестры Натальи. Зять артистки умер молодым, поэтому заботы о его наследниках легли на ее плечи.