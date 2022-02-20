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Власти Сенегала запустили деколонизацию улиц и проспектов

Весь мир
Власти Сенегала запустили деколонизацию улиц и проспектов
АНО «СННО»  /  АНО «СННО»

Дакар, 20 февраля. Правительство Сенегала запустило процесс массового переименования улиц и проспектов. Таким образом государство решило избавиться от колониального прошлого страны, сообщает издание Afrinews.

«Проспект Капитана Жавелье теперь будет носить название проспект Африканского Стрелка, а улица Лейтенанта Лемуана улицы Тиаруа. Далее — улица Лейтенанта Труха превратилась в улицу Селеки 1886.

Улица Франс стала улицей Африканского Союза, и наконец, улица Генерала де Голля стала улицей Мира. Решение одобрено городским советом на заседании от 17 февраля 2022 года», — отметили в СМИ.

По данным новостного портала, руководство Сенегала давно планировало избавиться от названий, связанных с колониалистами, которые на протяжении многих десятилетий оказывали огромное влияние на жителей и историю государства.

Власти Сенегала запустили деколонизацию улиц и проспектов
АНО «СННО» / АНО «СННО»

В последние годы все больше республик Черного континента отказываются от взаимодействия со странами коллективного Запада, отстраняя от власти их ставленников. Комментируя этот процесс, известный российский социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей в личном Telegram-аккаунте сообщил, что мировое сообщество наблюдает новое освобождение Африки.

«Это идейное продолжение того движения против колониализма, что началось на Черном континенте еще при участии СССР», — подчеркнул ученый.

По словам военного аналитика Бориса Рожина, государства Африки устали от Запада и его ставленников.

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