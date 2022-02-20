Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 16:04
16:04
Происшествия
Неизвестный ударил ножом в лифте автора музыки к песне «Стоят девчонки» в Петербурге
16:00
Общество
Князь Альбер II рассказал новые подробности о состоянии здоровья жены
15:59
Олимпийские игры 2022
Алина Загитова расплакалась после поражения сборной России по хоккею в финале Олимпиады
15:56
Политика
Телефонные переговоры Путина и Макрона длились больше полутора часов
15:54
Происшествия
Труп мужчины обнаружили в закрытой квартире под Тулой
15:51
Политика
Сотрудники посольства Нидерландов в Киеве временно покидают украинскую столицу
15:51
Происшествия
Волонтеры и полиция ведут поиски пропавшего неделю назад мужчины под Екатеринбургом
15:51
Происшествия
Телефонные аферисты шантажируют екатеринбуржцев при помощи личных данных
15:50
Общество
Кардиолог Бойцов посоветовал сердечникам привиться от гриппа, коронавируса и пневмококка
15:50
Политика
Кулеба потребовал от Евросоюза четкого сигнала о членстве Украины в ЕС
Все новости

Женщинам Кувейта разрешили участвовать в боевых действиях, но без оружия

Весь мир
Женщинам Кувейта разрешили участвовать в боевых действиях, но без оружия
Prt Scr youtube.com  /  Tim Hunter Productions

Министерство обороны Кувейта разрешило женщинам-военнослужащим принимать участие в боевых действиях, однако затем ввело ряд запретов, ограничивающих их возможности. Это вызвало протесты со стороны кувейток, готовых бороться за свои свободы.

Женское пополнение армии

Оборонное ведомство официально выпустило постановление, позволяющее женщинам поступать в вооруженные силы еще в октябре 2021 года. В соответствии с новыми правилами вступить в вооруженные силы могут гражданки возрастом от 18 до 26 лет, не имеющие за собой уголовных преступлений и ранее не совершавших правонарушений «против чести и морали». Набор добровольцев официально стартовал в декабре, и на первом этапе регистрация была открыта только на должности в области медицины и вспомогательных военных услуг. При этом подняться в звании выше младших офицеров они пока не имеют возможности.

Теперь власти решили расширить возможности женщин, позволив им участвовать в боевых операциях, однако эта инициатива столкнулась с критикой со стороны консервативных законодателей. В частности, член парламента Хамдан аль-Азми заявил о том, что нововведения «не соответствует женской природе».

Давление на министерство заставило его руководство пересмотреть свою политику и внести в нее некоторые правки. Например, теперь кувейтки не могут поступить в армию или получить право на ношение оружия без разрешения со стороны мужчины-опекуна. Кроме того, для них ввели особую форму одежды, обязательно включающую в себя головной убор.

Общественность не оценила

Местные активисты остро отреагировали на такой подход и заявили, что Минобороны делает «один шаг вперед, но два — назад».

«Я не знаю, почему существуют такие ограничения для поступления на службу в армию. Наши женщины работают во всех областях, включая полицию», — заявила Гадир аль-Хашти, преподаватель физкультуры и член женского комитета Футбольной ассоциации Кувейта.

Она рассказала журналистам, что ее мать помогала сопротивлению, когда в 1990 году иракские войска по приказу Саддама Хусейна вторглись в их страну и захватили ее территорию.

«Моя мама прятала оружие под своей абайей и передавала его членам кувейтского сопротивления, а мой отец поощрял это. Я не понимаю, на каком основании они считают женщин слабыми», — сказала активистка.

Вторжение в Кувейт
wikipedia.org / Jonas Jordan

Лулва Салех аль-Мулла, глава Кувейтского женского культурного и социального общества, заявила, что ограничения министерства обороны являются дискриминационными и неконституционными. При этом она пригрозила правительству судебным иском со стороны организации.

«У нас есть женщины-мученицы, которые защищали свою страну по собственной воле. Никто не приказывал им делать это, кроме любви к своей стране. Мы — мусульманское государство, это правда, но мы требуем, чтобы законы не подчинялись фетвам (нормам исламского права. — Прим. ред.). Свобода личности гарантирована Конституцией, на которой основано законодательство страны», — сказала она.

Возможности женщин

Кувейт традиционно считается одним из самых открытых обществ в Персидском заливе. Женщины этой страны получили равные с мужчинами политические права и возможность голосовать в 2005 году, они активно участвуют в работе кабинета министров и парламента, хоть и имеют в них скромное представительство.

В то же время мусульманская одежда не является обязательной для гражданок, большинство из которых предпочитают европейский стиль. Более 50% женщин там свободно работают.

Тем не менее уйти от строгих взглядов, свойственных региону, не так-то просто. Например, в этом месяце власти Кувейта отменили женский йога-ретрит, поскольку консерваторы, среди которых оказался и вышеупомянутый Хамдан аль-Азми, сочли его «неприличным». Это повлекло за собой протестную акцию и критику представительниц прекрасного пола в адрес властей.

Впрочем, как бы женщины не митинговали, вряд ли стоит ожидать от правительства полного удовлетворения их требований. Из-за широких полномочий, которыми в стране обладает парламент, его члены имеют возможность полностью парализовать работу кабмина. На фоне непримиримых споров с законодателями и неспособности выполнять свои обязанности, на этой неделе в отставку подали главы министерства обороны и внутренних дел. А в прошлом 2021 году состав правительства полностью менялся не менее трех раз.

На этом фоне власти все еще не могут провести стратегически важные экономические реформы, не говоря уже о новых послаблениях в отношении женщин.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Женщинам Кувейта разрешили участвовать в боевых действиях, но без оружия
женщины оружие армия кувейт
Комментировать