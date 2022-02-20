Женщинам Кувейта разрешили участвовать в боевых действиях, но без оружия

Министерство обороны Кувейта разрешило женщинам-военнослужащим принимать участие в боевых действиях, однако затем ввело ряд запретов, ограничивающих их возможности. Это вызвало протесты со стороны кувейток, готовых бороться за свои свободы.

'Kuwaiti army allows women in combat roles – but without guns' https://t.co/mu6nAEFXFP — Girls in Politics Initiative (@GirlsinPolitics) February 18, 2022

Женское пополнение армии

Оборонное ведомство официально выпустило постановление, позволяющее женщинам поступать в вооруженные силы еще в октябре 2021 года. В соответствии с новыми правилами вступить в вооруженные силы могут гражданки возрастом от 18 до 26 лет, не имеющие за собой уголовных преступлений и ранее не совершавших правонарушений «против чести и морали». Набор добровольцев официально стартовал в декабре, и на первом этапе регистрация была открыта только на должности в области медицины и вспомогательных военных услуг. При этом подняться в звании выше младших офицеров они пока не имеют возможности.

Теперь власти решили расширить возможности женщин, позволив им участвовать в боевых операциях, однако эта инициатива столкнулась с критикой со стороны консервативных законодателей. В частности, член парламента Хамдан аль-Азми заявил о том, что нововведения «не соответствует женской природе».

Давление на министерство заставило его руководство пересмотреть свою политику и внести в нее некоторые правки. Например, теперь кувейтки не могут поступить в армию или получить право на ношение оружия без разрешения со стороны мужчины-опекуна. Кроме того, для них ввели особую форму одежды, обязательно включающую в себя головной убор.

"Death does not differentiate during battle, says Prof Ibtihal al-Khatib over #Kuwaiti Army banning women in the military to carry guns. @K_University @UN @UN_Women https://t.co/rpUql2tCFR — TRENDS (@mena_trends) February 17, 2022

Общественность не оценила

Местные активисты остро отреагировали на такой подход и заявили, что Минобороны делает «один шаг вперед, но два — назад».

«Я не знаю, почему существуют такие ограничения для поступления на службу в армию. Наши женщины работают во всех областях, включая полицию», — заявила Гадир аль-Хашти, преподаватель физкультуры и член женского комитета Футбольной ассоциации Кувейта.

Она рассказала журналистам, что ее мать помогала сопротивлению, когда в 1990 году иракские войска по приказу Саддама Хусейна вторглись в их страну и захватили ее территорию.

«Моя мама прятала оружие под своей абайей и передавала его членам кувейтского сопротивления, а мой отец поощрял это. Я не понимаю, на каком основании они считают женщин слабыми», — сказала активистка.

wikipedia.org / Jonas Jordan

Лулва Салех аль-Мулла, глава Кувейтского женского культурного и социального общества, заявила, что ограничения министерства обороны являются дискриминационными и неконституционными. При этом она пригрозила правительству судебным иском со стороны организации.

«У нас есть женщины-мученицы, которые защищали свою страну по собственной воле. Никто не приказывал им делать это, кроме любви к своей стране. Мы — мусульманское государство, это правда, но мы требуем, чтобы законы не подчинялись фетвам (нормам исламского права. — Прим. ред.). Свобода личности гарантирована Конституцией, на которой основано законодательство страны», — сказала она.

Возможности женщин

Кувейт традиционно считается одним из самых открытых обществ в Персидском заливе. Женщины этой страны получили равные с мужчинами политические права и возможность голосовать в 2005 году, они активно участвуют в работе кабинета министров и парламента, хоть и имеют в них скромное представительство.

В то же время мусульманская одежда не является обязательной для гражданок, большинство из которых предпочитают европейский стиль. Более 50% женщин там свободно работают.

Тем не менее уйти от строгих взглядов, свойственных региону, не так-то просто. Например, в этом месяце власти Кувейта отменили женский йога-ретрит, поскольку консерваторы, среди которых оказался и вышеупомянутый Хамдан аль-Азми, сочли его «неприличным». Это повлекло за собой протестную акцию и критику представительниц прекрасного пола в адрес властей.

Lawmwaker Hamdad Al-Azmi has asked the Kuwaiti government to stop the female yoga event in the desert https://t.co/dGAZUS0xav — The Independent (@Independent) February 3, 2022

Впрочем, как бы женщины не митинговали, вряд ли стоит ожидать от правительства полного удовлетворения их требований. Из-за широких полномочий, которыми в стране обладает парламент, его члены имеют возможность полностью парализовать работу кабмина. На фоне непримиримых споров с законодателями и неспособности выполнять свои обязанности, на этой неделе в отставку подали главы министерства обороны и внутренних дел. А в прошлом 2021 году состав правительства полностью менялся не менее трех раз.

На этом фоне власти все еще не могут провести стратегически важные экономические реформы, не говоря уже о новых послаблениях в отношении женщин.