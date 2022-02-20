Голос Мордора: «К чему в итоге привело развитие Украины по националистической модели»

Украина, получив в 1991 году независимость, могла стать совсем другой страной: успешной, развитой, настоящим домом для людей самых разных этносов и вероисповеданий. Могла в том случае, если бы не выбрала курс на национализм.

Стартовые условия у страны были буквально идеальными. Получив независимость без всякой за нее борьбы, Украина унаследовала от Советского Союза мощную промышленность (одну из самых развитых в СССР), превосходное сельское хозяйство, уникальное географическое положение и прекрасный климат. Наследие СССР — наука, образование и медицина, отличный человеческий потенциал, почти 50 млн населения на достаточно обширной территории, включавшей самые разные природные зоны — от причерноморских степей до лесов на севере страны и в Карпатах. Все, что получила Украина в результате распада Советского Союза, было просто каким-то невероятным подарком, которого, как оказалось, она возможно, не заслуживала.

И сделать для удачного старта надо было не очень много: вместо мононационального «удельного княжества» надо было взять курс на построение многоязычного и многонационального государства, в котором все обладали бы равными правами, спокойно разговаривали и вели дела на родных языках, учили детей, соблюдали свои культурные традиции и обычаи.

ТАСС / Репик Владимир

По сути, это единственный путь, чтобы Украина состоялась как государство. Иначе невозможно. Уж слишком лоскутной и неоднородной была страна. Где-то, причем во множестве регионов, доминировало русское или русскоязычное население, где-то все было перемешано, а на западе страны проживали те, кто чувствовали себя «настоящими украинцами», такими, какими должны стать в итоге все местные жители. И это желание превратилось в главную проблему.

С самого начала Киев взял курс на национализм. Первые годы все было достаточно мягко, но это вовсе не означало, что у новых отцов украинской государственности не было твердых намерений, которые к тому же активно поощрялись Западом. Началась ползучая украинизация, которая не учитывала мнений огромного числа жителей страны. Да, экс-президент Леонид Кравчук обращался к русскоязычному населению и обещал людям все, что только возможно, но ничего не было закреплено законодательно. Это были лишь слова, а на деле планировалось и пророссийские территории, такие как Крым и Донбасс, полностью украинизировать.

wikimedia.org / Dmitryi Donskoy / Дмитрий Донской / CC BY-SA 3.0

Ложь Кравчука не была уникальна. Каждый президент Украины много обещал и обещает своим избирателям, но ничего не исполняется. Удивительно, но единственным, кто хоть что-то выполнил, был Виктор Янукович, попытавшийся вернуть людям в русскоязычных регионах их родной язык в качестве официального.

Собственно, это и было одной и причин государственного переворота 2014 года. Формальный повод — перенос подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а неформальный — вернуть страну на националистические рельсы и ускорить движение в этом направлении.

Все время существования Украины тихо, но неуклонно переписывалась история страны, которую заменяли националистическими мифами, переформатировалось культурное пространство, выращивалось новое поколение людей с измененным сознанием. Вся работа велась крайне тщательно и аккуратно, а западные партнеры щедро оплачивали этот процесс.

И, наконец, случилось то, что должно было случиться. Это произошло бы даже и без Януковича, на его месте мог быть и другой президент, который хотя бы делал видимость, что хочет сохранить Украину многоязычной и многонациональной страной, потому что все другие варианты существования государственности, а особенно крайне националистические, неизбежно вели к краху.

Новостное агентство «Харьков». / Семен Притула

Кстати, в данном случае Минские соглашения — настоящий подарок Украине, специальное лекарство, пусть и очень горькое, но которое могло бы переформатировать и сохранить государственность, переучредить ее на тех принципах, при которых страна могла бы стать домом для всех и уверенно развиваться.

Да, тут возможна и некая турбулентность. Скорее всего, придется отказаться от идеи унитарного государства и выбрать федеративный путь развития, при котором учитываются языки, культура и традиции населения каждого региона, в ином случае ничего хорошего не выйдет.

Сейчас украинская государственность — нестабильная конструкция, склеенная из неподходящих друг другу частей, причем клей с ограниченным сроком действия. И когда все начнет рушиться, то мало никому не покажется.

У Украины еще есть шанс сохранить свою государственность, но для этого необходимо срочно что-то предпринимать, в первую очередь перестать стрелять в Донбассе и начать с ним прямой диалог, без посредников. Проблема только в том, что, похоже, Украина к этому не готова, или же ей запрещают это «партнеры и союзники», которых все устраивает в нынешнем виде. В виде кровоточащей раны на границе с Россией. И времени для того, чтобы хоть как-то сохранить государственность и не превратиться в дикое поле, остается все меньше.

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