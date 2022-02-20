Выплату в 74 тысячи рублей предоставят ряду пенсионеров после индексации

Москва, 20 февраля. Отдельные граждане пенсионного возраста могут претендовать на значительные денежные суммы.

Ряд пожилых россиян может увидеть на своих банковских картах большие суммы денег, перечисляемые от Пенсионного фонда РФ. Данные денежные средства регулярно индексируются, что произошло также и в этом году. Пособия для неработающих пенсионеров были увеличены сразу на 8,6%.

По закону, 72 категории граждан, которые получают федеральные льготы, могут каждый месяц получать ежемесячную денежную доплату или ЕДВ. Объем данного пособия находится в прямой зависимости от категории, в которую «зачислен» пенсионер. К примеру, Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и Герои Труда России в нынешнем году получат около 55 тыс. рублей.

Если же россиянин является Героем России, Советского Союза, либо полным кавалером ордена Славы, то он после уже прошедшей индексации получит 74 616 рублей.

Недавно в России также одобрили закон об увеличении размера пенсий военных пенсионеров на 8,6%. Государственная дума приняла проект в трех чтениях, акцентируя внимание на его важной социальной направленности.