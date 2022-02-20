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Губернатор Моор заявил о готовности Тюменской области к приему беженцев из ЛДНР

Политика
Губернатор Моор заявил о готовности Тюменской области к приему беженцев из ЛДНР
kremlin.ru  /  kremlin.ru

Тюмень, 20 февраля. Тюменская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом заявил губернатор Александр Моор.

Глава поручил местному правительству оперативно провести подготовку к приему и временному размещению на территории Тюменской области жителей республик, которые бегут из зоны боевых действий.

«Жители Тюменской области не могут остаться равнодушными к чужому горю. Уверен, что общественные организации, предприниматели, все неравнодушные тюменцы окажут вывезенным из опасной зоны гражданам посильную помощь», — пишет Моор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее депутат Государственной думы от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что в ближайшее время беженцы из ДНР и ЛНР получат денежные выплаты.

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