Губернатор Моор заявил о готовности Тюменской области к приему беженцев из ЛДНР

Тюмень, 20 февраля. Тюменская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом заявил губернатор Александр Моор.

Глава поручил местному правительству оперативно провести подготовку к приему и временному размещению на территории Тюменской области жителей республик, которые бегут из зоны боевых действий.

«Жители Тюменской области не могут остаться равнодушными к чужому горю. Уверен, что общественные организации, предприниматели, все неравнодушные тюменцы окажут вывезенным из опасной зоны гражданам посильную помощь», — пишет Моор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее депутат Государственной думы от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что в ближайшее время беженцы из ДНР и ЛНР получат денежные выплаты.