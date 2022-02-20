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Захарова констатировала «катастрофу государственности» на Украине

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 13:32
Политика
Захарова констатировала «катастрофу государственности» на Украине
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 20 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что Запад не хочет видеть его страну сильной. На это указала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее украинский политик выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Самое невероятное в выступлении Зеленского — даже не отсутствие сострадания к соотечественникам и ложь о самоподрывах. Это все еще как-то можно объяснить его личными качествами. А публичное непонимание президентом Украины, что сильной его страна Западу не нужна, и рассуждения на тему, почему деньги выдают только под условия проведения Киевом реформ, — это катастрофа государственности», — написала Захарова в Telegram-канале.

Во время выступления Владимир Зеленский пошутил о «кибератаках» из России. У него были неполадки с техникой, и политик предположил, что это дело рук Москвы.

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Все новости / Политика / Захарова констатировала «катастрофу государственности» на Украине
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