Отец Жанны Фриске рассказал о выкидыше у младшей дочери

Москва, 20 февраля. Мастер перманентного макияжа Наталья Фриске потеряла ребенка, когда умерла ее старшая сестра, экс-участница группы «Блестящие» Жанна Фриске, заявил отец покойной исполнительницы.

Певицы не стало в 2015 году, она скончалась от рака головного мозга. У артистки остался сын Платон от журналиста Дмитрия Шепелева. По словам Владимира Фриске, у наследника Жанны мог родиться двоюродный брат.

«Наташа после смерти Жанны потеряла ребенка. Уже сердце забилось у ребенка», — рассказал отец певицы в эфире программы «Ты не поверишь!».

Помимо этой потери у Фриске-младшей были проблемы с мужем Сергеем Вшивковым, с которым впоследствии она развелась. Судя по всему, Наталья обрела личное счастье с новым мужчиной.

Ранее она поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью о своей беременности и показала снимки округлившегося живота. При этом женщина не стала раскрывать имя своего избранника.

Фриске и Шепелев не состояли в законном браке. Журналист был против официального оформления отношений. По его мнению, штамп в паспорте никак не влияет на продолжительность союза.