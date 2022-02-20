Дмитрий Нагиев до сих пор пытается забыть о съемках в сериале «Каменская»

Москва, 20 февраля. Знаменитый телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев за свою карьеру сыграл в десятках отечественных сериалов и полнометражных фильмов. Однако не все свои роли он вспоминает с удовольствием.

Актерский путь Нагиева стартовал в начале 90-х с нескольких эпизодических ролей. Первой крупной киноработой артиста стала игра в юмористическом сериале «Осторожно, модерн!» в 1996-1998 годах. Спустя два года после завершения съемок проекта актер предстал перед зрителями в образе привлекательного капитана милиции Михаила Лесникова во многоэпизодной документальной ленте по роману писательницы Александры Марининой «Каменская». Именно эту роль телеведущий вспоминает с наибольшей неохотой.

«Снявшись в первом фильме о Каменской, я решил больше не работать над этим проектом. Я отказался. Правда, моего героя все-таки оставили в живых, поэтому я появляюсь немножко и во втором, и в третьем фильме. Я не хотел больше сниматься. Поддавшись на уговоры, я снялся в шестой «Каменской», потому что это звучало так: «Димуля, вернись! Мы снимаем последнюю «Каменскую!»», — цитируют слова шоумена РИА Новости.

В настоящий момент Нагиев является не только востребованным актером, но и телеведущим. В начале февраля он на время заменил болеющего руководителя КВН Александра Маслякова. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст остался очень доволен работой артиста.