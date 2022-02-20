TRT World: Бразилия ответила на критику США из-за встречи Путина и Болсонару

Бразилиа, 20 февраля. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки раскритиковала власти Бразилии из-за встречи президента России Владимира Путина и лидера южноамериканской страны Жаира Болсонару. В МИД государства пришли в ярость после высказываний Вашингтона.

Как утверждают аналитики портала TRT World, Бразилия резко ответила на критику США из-за переговоров Путина и Болсонару. В зарубежном внешнеполитическом ведомстве убеждены, что риторика американских властей не приведет к конструктивности в отношениях двух государств.

«Бразилия набросилась на США из-за резких комментариев Белого дома по поводу визита Болсонару в Москву на фоне украинского кризиса. Госдепартамент США выступил с упреком в адрес Бразилии. Это редкость, поскольку Соединенные Штаты рассматривают эту страну как своего союзника», — процитировали экспертов на сайте издания «ПолитРоссиия».

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Болсонару поддержал российского коллегу во время встречи и выразил солидарность с Россией. В США назвали настоящий период худшим временем для таких заявлений. Кроме того, Псаки подчеркнула, что Бразилия оказалась по другую сторону от всех остальных мировых государств.

Ранее стало известно, что Владимир Путин совершит визит в Россию. Соответствующее приглашение глава страны получил от Болсонару во время переговоров.