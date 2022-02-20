Украина может остаться без транзита «Газпрома» из-за сильной изношенности ГТС

Киев, 20 февраля. Транспортировка отечественного газа через территорию Украины сократилась до уровня середины января, о чем свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины». Экономист Василий Колташов объяснил «Народным Новостям», почему у «Газпрома» есть основания досрочно расторгнуть контракт с Киевом.

Определенный объем должен прокачиваться через Украину по актуальному соглашению с «Газпромом», отмечает собеседник издания, но дальнейшие перспективы транзита представляются сейчас по ряду причин туманными.

Уже сейчас поставки голубого топлива через эту страну просели до отметки в 49,2 млн кубических метров. Дело в том, что газотранспортная система государства давно находится в очень плохом состоянии, а власти Украины не модернизируют и не занимаются должным обслуживанием магистрали.

«Претензии "Газпрома" к Украине не столько геополитические, здесь много технических моментов. Более того, мы можем ожидать, что "Газпром" не только отойдет от 40 млрд кубометров прокачки в год, которые поставляет через ГТС Украины по контракту до 2024 года, но и в случае некой аварийной ситуации, например, в этом году, транзит может прекратиться. Система в таком состоянии, что я удивляюсь, почему этого не произошло еще в прошлом году», — говорит специалист.

По его словам, украинская ГТС давно «устала», поэтому работа системы может резко нарушиться буквально в любой момент. При этом в «Нафтогазе» уже открыто подчеркивали, что в случае дефицита энергоресурсов в стране им придется вернуться к некогда популярной схеме воровства российского газа.

В это же время, коллективный Запад продолжает повышать градус напряженности на Украине, поддерживая истерию вокруг эскалации ситуации в стране, а также угрожая санкциями России. Это делает из Киева достаточно ненадежного транзитера. Также Колташов допускает, что Вашингтон может подтолкнуть Украину к началу агрессии.