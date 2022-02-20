Нардеп Бурмич назвал «секретное оружие» Украины, защитившее ее от «вторжения» РФ

Киев, 20 февраля. Украина смогла избежать «вторжения» России, которое было назначено Вашингтоном на середину февраля, благодаря «секретному оружию», которым она отпугнула военных из РФ. Об этом рассказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич.

Нардеп напомнил, что в ночь с 15 на 16 февраля российские военные так и не прибыли на территорию Украины, несмотря на все обещания Запада. Поэтому, уверен политик, РФ надо засчитать «техническое поражение» просто за то, что она не явилась на назначенную войну.

«Было назначено "вторжение" 16 февраля на три часа ночи, а по московскому времени — на четыре часа утра. Но, как мы знаем, по всем международным правилам, если противник на поле боя вовремя не является, ему засчитывают техническое поражение. Поэтому, если они в следующий раз будут идти, мы не выйдем на поле и просто скажем, что надо было вовремя являться», — с сарказмом заявил Бурмич в эфире канала «Наш».

Представитель партии ОПЗЖ предполагает, что в действительности прорваться на территорию Незалежной российским военным не позволила легендарная стена, построенная на границе двух стран из сетки-рабицы по инициативе бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

twitter.com / @Yatsenyuk_AP

«А почему так произошло? Почему мы "выиграли"? Да просто, когда Путин вместе с Шойгу подъехали на танке к нашим границам, они увидели стену Яценюка. Увидели рабицу и поняли: наверное, заманивают, нельзя же просто рабицей сдержать танки. Наверное, у украинцев есть какие-то подземные коммуникации, все остальное. Сели, посмотрели сколько было потрачено на эту рабицу, испугались, развернулись и поехали обратно. Поэтому, молодец, Арсений Петрович, так держать! Мы противника деморализовали и дисквалифицировали», — иронизирует нардеп.

Депутат Верховной рады отмечает, что разговоры о возможной войне между Россией и Украиной звучат просто нелепо и бессмысленно по многим причинам. При этом он убежден, что всю истерию о возможном «вторжении» РФ раздувают в первую очередь Соединенные Штаты, при чем исключительно по внутриполитическим причинам.

«По моей информации и по моему глубокому убеждению, все, что нагнетается — это не ради Украины или против нее, это чисто картинка для внутреннего потребления в Соединенных Штатах. Это мне говорили источники не из Украины, а из США. Потому что мы знаем, какая у них инфляция, какие проблемы, и сегодня даже стоит вопрос о снятии президента Байдена с должности по здоровью. А Байден продолжает цепляться за этот пост. И мы для них просто инструмент для достижения своих целей», — объяснил представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анатолий Бурмич.

Бывший украинский министр экономики Виктор Суслов ранее заявил, что Запад оказывает серьезное финансовое давление на Украину и даже может привести ее к полному банкротству, если Киев не согласится выполнить поставленные условия.