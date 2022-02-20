Россия и Белоруссия продолжат проверку сил реагирования из-за обострения в Донбассе

Минск, 20 февраля. Руководство РФ и Республики Беларусь приняло решение продолжить совместную проверку сил реагирования из-за резкой эскалации напряженности в Донбассе.

Необходимость укрепления взаимодействия между Минском и Москвой в военной области также обусловлено иностранной милитаристской активностью у границ Союзного государства, заявили в белорусском минобороны.

Ранее стало известно, что российские и белорусские военнослужащие провели контрнаступление в ходе одного из этапов учений «Союзная решимость — 2022».