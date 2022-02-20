Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 14:33
14:33
Экономика
Украине указали на выгоду российского сценария поставок газа в Европу
14:30
Общество
Астрологи назвали самых талантливых манипуляторов по знаку зодиака
14:28
Общество
Роспотребнадзор перечислил полезные для здоровья супы
14:28
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий урагана в Калининградской области
14:18
Армия
Народная милиция: ВСУ использовали при обстрелах ДНР гранатометы болгарского производства
14:15
Происшествия
Житель Карелии объяснил убийство сожительницы шарфом состраданием к ней
14:14
Происшествия
Петербуржец с вымышленным именем угрожал взорвать дом после отказа в записи на вакцинацию
14:12
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели рабочего в пятиметровой яме в Екатеринбурге
14:10
Политика
Владимир Путин и Эммануэль Макрон начали телефонные переговоры
14:07
Армия
WSJ: сотрудники разведуправления Пентагона пожаловались на домогательства
Все новости

Бжания подтвердил готовность Абхазии оказать ЛНР и ДНР военную и гуманитарную поддержку

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 13:09
Политика
Бжания подтвердил готовность Абхазии оказать ЛНР и ДНР военную и гуманитарную поддержку
presidentofabkhazia.org  /  АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум, 20 февраля. Абхазия готова оказать Донбассу военную и гуманитарную помощь. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания.

Глава республики рассказал, что с обеспокоенностью следит за ситуацией в Донбассе. По его словам, действия Украины, которые привели к резкому обострению обстановки, вызывают тревогу.

«В случае необходимости Республика Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу», — сказал Бжания.

Президент республики добавил, что Киев ярко демонстрирует нежелание урегулировать ситуацию переговорным процессом.

Ранее руководство ЛНР и ДНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область на фоне обострения ситуации. Позже стало известно, что указанные граждане получат единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Бжания подтвердил готовность Абхазии оказать ЛНР и ДНР военную и гуманитарную поддержку
ЛНР днр донбасс абхазия бжании
Комментировать