Бжания подтвердил готовность Абхазии оказать ЛНР и ДНР военную и гуманитарную поддержку

Сухум, 20 февраля. Абхазия готова оказать Донбассу военную и гуманитарную помощь. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания.

Глава республики рассказал, что с обеспокоенностью следит за ситуацией в Донбассе. По его словам, действия Украины, которые привели к резкому обострению обстановки, вызывают тревогу.

«В случае необходимости Республика Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу», — сказал Бжания.

Президент республики добавил, что Киев ярко демонстрирует нежелание урегулировать ситуацию переговорным процессом.

Ранее руководство ЛНР и ДНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область на фоне обострения ситуации. Позже стало известно, что указанные граждане получат единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей.