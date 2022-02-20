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Мощнейшая за историю наблюдений вспышка произошла на Солнце

Наука
Мощнейшая за историю наблюдений вспышка произошла на Солнце
wikipedia.org  /  NASA

Вена, 20 февраля. Космическая станция Solar Orbiter запечатлела крупнейшее за всю историю наблюдений извержение солнечного протуберанца.

Вспышка произошла 15 февраля, после гигантского выброса коронарной массы солнечные частицы распространились на миллионы километров в открытый космос. Извержение протуберанца случилось на противоположной от Земли стороне Солнца, иначе на планете могли бы случиться крупные сбои в работе энергетических систем.

Изображение вспышки было получено камерой FSI, которая предназначена для получения снимков в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне. Устройство позволяет вести наблюдение за полным солнечным диском даже в условиях наиболее близкого прохождения станции к светилу. Solar Orbiter зафиксировал вспышку при плановой съемке солнечного диска. Об открытии сообщается на сайте Европейского космического агентства (ESA).

Вспышки на Солнце могут доставить немало проблем метеозависимым людям. Уменьшить последствия магнитных бурь для здоровья можно, если в этот период избегать повышенных физических и психоэмоциональных нагрузок.

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