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Командование ВСУ из-за обстрелов закрыло пункт пропуска «Счастье» в Донбассе

Армия
Командование ВСУ из-за обстрелов закрыло пункт пропуска «Счастье» в Донбассе
pixabay.com

Киев, 20 февраля. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявили о закрытии пункта пропуска «Счастье» на юго-востоке страны.

Согласно информации, причиной закрытия пункта пропуска «Счастье» стали непрекращающиеся обстрелы.

«Командующим принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Счастье" с 08:00 (09:00 по московскому времени — Прим. ред.) 20 февраля 2022 года на период существования угрозы», — информирует штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Ранее бойцы ВСУ выпустили по пяти направлениям в Донбассе почти 70 мин, включая снаряды запрещенного минскими договоренностями калибра.

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