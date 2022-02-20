Командование ВСУ из-за обстрелов закрыло пункт пропуска «Счастье» в Донбассе

Киев, 20 февраля. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявили о закрытии пункта пропуска «Счастье» на юго-востоке страны.
Согласно информации, причиной закрытия пункта пропуска «Счастье» стали непрекращающиеся обстрелы.
«Командующим принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Счастье" с 08:00 (09:00 по московскому времени — Прим. ред.) 20 февраля 2022 года на период существования угрозы», — информирует штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Ранее бойцы ВСУ выпустили по пяти направлениям в Донбассе почти 70 мин, включая снаряды запрещенного минскими договоренностями калибра.