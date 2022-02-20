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Эр-Рияд заявил о готовности к пятому раунду переговоров о нормализации связей с Тегераном

Весь мир
Эр-Рияд заявил о готовности к пятому раунду переговоров о нормализации связей с Тегераном
Global Look Press  /  Felix Hörhager/dpa

Эр-Рияд, 20 февраля. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что его страна готова провести пятый раунд прямых переговоров с Ираном, несмотря на «отсутствие реального прогресса» по итогам предыдущей встречи.

Он отметил, что для реальных сдвигов в вопросе нормализации двусторонних отношений Тегеран должен «изменить свое поведение в регионе». Также дипломат подчеркнул, решение Эр-Рияда по этому вопросу во многом зависит от исхода переговоров по возрождению ядерной сделки, которая может стать «отправной, а не конечной точкой» в урегулировании конфликтов с Саудовской Аравией и ее союзниками.

По сообщениям стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сейчас Иран и США «вплотную приблизились к консенсусу», однако до сих пор не могут договориться о последних деталях в проекте соглашения. Подобные речи звучали и раньше, но теперь в официальных заявлениях Тегерана и Вашингтона значительно больше оптимизма, чем прежде. Тем не менее, как сказал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, «ничто не согласовано, пока не согласовано все».

 «В действительности для этого требуется твердая готовность наших иранских соседей уладить фундаментальные противоречия в этом плане… Мы надеемся, что у них возникнет желание пойти по такому пути», — заявил Фейсал бин Фархан касательно внешнеполитического курса Ирана.

Как сказал министр, Эр-Рияд по-прежнему заинтересован в диалоге с Тегераном, и если Иран ощутимо изменит свой подход к региональным делам, то сближение королевства с Исламской Республикой станет возможным. Однако, по его словам, подобных перемен в действиях Ирана Саудовская Аравия пока не видела.

Также в своем выступлении он вновь обвинил Тегеран в представлении вооружения йеменским повстанцам-хуситам из движения «Ансар Аллах», сражающимся с поддерживаемым саудитами и другими странами арабской коалиции правительством Мансура Хади.  Фейсал бин Фархан сообщил, что иранские власти продолжают отправлять боевикам комплектующие для сборки беспилотников и баллистических ракет.

Эр-Рияд заявил о готовности к пятому раунду переговоров о нормализации связей с Тегераном
Федеральное агентство новостей /

В начале февраля о готовности к переговорам заявил и президент Исламской Республики Эбрахим Раиси во время телефонного разговора с главой иракского правительства Мустафой аль-Казыми. По его словам, Тегеран будет поддерживать с Эр-Риядом диалог до тех пор, пока они не достигнут результата, если тот «готов делать это в атмосфере взаимного понимания и уважения». Накануне инициативу поддержал и Багдад — глава МИД республики Фуад Хоссейн во время встречи с иранским коллегой в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заверил, что его страна вновь предоставит площадку для ирано-саудовских переговоров. В ответ Абдоллахиян отметил, что сроки следующей встречи «зависят от готовности другой стороны».

Причины конфликта

Суннитская Саудовская Аравия и шиитский Иран являются идеологическими противниками в регионе и регулярно пытаются помешать друг другу расширить влияние на Ближнем Востоке. Йемен, где Эр-Рияд оказывает военную поддержку правительству, а Тегеран — своим единоверцам-повстанцам, является лишь одним из таких примеров, но наиболее показательным.

Гражданская война тянется с 2014 года, за это время экономика аравийской республики была полностью разрушена, сотни тысяч мирных жителей погибли из-за боев, голода и болезней, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома. При этом повстанцы активно совершают удары по территории королевства с помощью тех самых ракет и беспилотников, что не добавляет Эр-Рияду оптимизма касательно отношений с Тегераном.

Эр-Рияд заявил о готовности к пятому раунду переговоров о нормализации связей с Тегераном
Федеральное агентство новостей /

Также саудовские и иранские лидеры соперничают в Ливане, который страдает от серьезного финансового кризиса. Тегеран продвигает свои интересы через шиитское военизированное движение «Хезболла», которое имеет значительный вес в государстве и представляет собой более боеспособную силу, нежели армия центрального правительства. Эр-Рияд, манипулируя экономическими рычагами, пытается заставить власти страны ограничить влияние группировки, что периодически выливается во внутриполитические конфликты в Бейруте.

Иран и Саудовская Аравия провели уже четыре ряда переговоров при посредничестве Ирака. Несмотря на заявления о том, что диалог ведется в конструктивном ключе и довольно позитивной атмосфере, к каким-либо реальным последствиям это пока не привело. Оказать помощь в примирении двух противников также пытается и Катар, который после блокады со стороны ряда арабских стран активно стремится «дружить» со всеми игроками региона.

Эр-Рияд заявил о готовности к пятому раунду переговоров о нормализации связей с Тегераном
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / Эр-Рияд заявил о готовности к пятому раунду переговоров о нормализации связей с Тегераном
саудовская аравия иран дипломатия
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