Эр-Рияд заявил о готовности к пятому раунду переговоров о нормализации связей с Тегераном

Эр-Рияд, 20 февраля. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что его страна готова провести пятый раунд прямых переговоров с Ираном, несмотря на «отсутствие реального прогресса» по итогам предыдущей встречи.

Он отметил, что для реальных сдвигов в вопросе нормализации двусторонних отношений Тегеран должен «изменить свое поведение в регионе». Также дипломат подчеркнул, решение Эр-Рияда по этому вопросу во многом зависит от исхода переговоров по возрождению ядерной сделки, которая может стать «отправной, а не конечной точкой» в урегулировании конфликтов с Саудовской Аравией и ее союзниками.

Saudi plans for fresh round of talks with Iran, foreign minister says “That will indeed require from our neighbours in Iran a serious desire to address the underlying issues that exist .We hope that there is a serious desire to find a new modus operandi” https://t.co/Sfj4Bf4zBl — Dr. Dania Thafer (@Dr_DaniaThafer) February 20, 2022

По сообщениям стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сейчас Иран и США «вплотную приблизились к консенсусу», однако до сих пор не могут договориться о последних деталях в проекте соглашения. Подобные речи звучали и раньше, но теперь в официальных заявлениях Тегерана и Вашингтона значительно больше оптимизма, чем прежде. Тем не менее, как сказал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, «ничто не согласовано, пока не согласовано все».

«В действительности для этого требуется твердая готовность наших иранских соседей уладить фундаментальные противоречия в этом плане… Мы надеемся, что у них возникнет желание пойти по такому пути», — заявил Фейсал бин Фархан касательно внешнеполитического курса Ирана.

Как сказал министр, Эр-Рияд по-прежнему заинтересован в диалоге с Тегераном, и если Иран ощутимо изменит свой подход к региональным делам, то сближение королевства с Исламской Республикой станет возможным. Однако, по его словам, подобных перемен в действиях Ирана Саудовская Аравия пока не видела.

Iraqi & Iranian Foreign Ministers meet on sidelines of Munich Security Conference. Fuad Hussein says Iraq ready to host next round of Saudi-Iran talks, Amir Abdollahian says the next talks depend on “willingness of the other party” (KSA) https://t.co/f6p5QC4TVF — Lizzie Porterلِيزي بورتر (@lcmporter) February 19, 2022

Также в своем выступлении он вновь обвинил Тегеран в представлении вооружения йеменским повстанцам-хуситам из движения «Ансар Аллах», сражающимся с поддерживаемым саудитами и другими странами арабской коалиции правительством Мансура Хади. Фейсал бин Фархан сообщил, что иранские власти продолжают отправлять боевикам комплектующие для сборки беспилотников и баллистических ракет.

Федеральное агентство новостей /

В начале февраля о готовности к переговорам заявил и президент Исламской Республики Эбрахим Раиси во время телефонного разговора с главой иракского правительства Мустафой аль-Казыми. По его словам, Тегеран будет поддерживать с Эр-Риядом диалог до тех пор, пока они не достигнут результата, если тот «готов делать это в атмосфере взаимного понимания и уважения». Накануне инициативу поддержал и Багдад — глава МИД республики Фуад Хоссейн во время встречи с иранским коллегой в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заверил, что его страна вновь предоставит площадку для ирано-саудовских переговоров. В ответ Абдоллахиян отметил, что сроки следующей встречи «зависят от готовности другой стороны».

Причины конфликта

Суннитская Саудовская Аравия и шиитский Иран являются идеологическими противниками в регионе и регулярно пытаются помешать друг другу расширить влияние на Ближнем Востоке. Йемен, где Эр-Рияд оказывает военную поддержку правительству, а Тегеран — своим единоверцам-повстанцам, является лишь одним из таких примеров, но наиболее показательным.

Human tragedy in Yemen becomes worse day by day amid the inattention of international agencies & passivity of the Westerners because of Saudis’ petrodollars. #UAE has also adopted a tossing unstable position within past several years on #Yemenhttps://t.co/CyqyKBluoF pic.twitter.com/IdjTd5uj7f — Strategic Council on Foreign Relations of Iran (@SCFRonline) February 19, 2022

Гражданская война тянется с 2014 года, за это время экономика аравийской республики была полностью разрушена, сотни тысяч мирных жителей погибли из-за боев, голода и болезней, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома. При этом повстанцы активно совершают удары по территории королевства с помощью тех самых ракет и беспилотников, что не добавляет Эр-Рияду оптимизма касательно отношений с Тегераном.

Федеральное агентство новостей /

Также саудовские и иранские лидеры соперничают в Ливане, который страдает от серьезного финансового кризиса. Тегеран продвигает свои интересы через шиитское военизированное движение «Хезболла», которое имеет значительный вес в государстве и представляет собой более боеспособную силу, нежели армия центрального правительства. Эр-Рияд, манипулируя экономическими рычагами, пытается заставить власти страны ограничить влияние группировки, что периодически выливается во внутриполитические конфликты в Бейруте.

Lebanon's ties to Saudi Arabia hit rock bottom last year over what the Saudi foreign minister said was the growing influence of Iran-allied Hezbollah in the countryhttps://t.co/JnYe45H9VI — The New Arab (@The_NewArab) February 20, 2022

Иран и Саудовская Аравия провели уже четыре ряда переговоров при посредничестве Ирака. Несмотря на заявления о том, что диалог ведется в конструктивном ключе и довольно позитивной атмосфере, к каким-либо реальным последствиям это пока не привело. Оказать помощь в примирении двух противников также пытается и Катар, который после блокады со стороны ряда арабских стран активно стремится «дружить» со всеми игроками региона.