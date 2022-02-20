Луганский МИД разъяснил беженцам порядок получения выплат в 10 тысяч рублей

Луганск, 20 февраля. Министерство иностранных дел Луганской Народной Республики опубликовало порядок получения денежных средств беженцами из Донбасса.

Выплату в размере 10 тыс. рублей эвакуировавшимся из ДНР и ЛНР гражданам возможно получить в России после выполнения нескольких простых действий, уточняют в МИД ЛНР.

Первоначально человеку необходимо подать соответствующее заявление. Форма для него выдается на пограничных пропускных пунктах, либо в центрах социального обслуживания. Отмечается, что таковые оборудованы в каждом муниципальном образовании Ростовской области.

Денежные средства переводят гражданам на счета в российских кредитных организациях. При этом в случае отсутствия счета имеется возможность сразу же заполнить заявление на его открытие. Если житель ЛНР принимает решение об отъезде из Ростова в другой регион РФ, то уже заполненные документы требуется передать в соцслужбы по будущему месту пребывания.

Российский лидер Владимир Путин ранее поручил организовать выплаты беженцам из Донбасса. Правительство уже направило в Ростовскую область на эти цели порядка 5 млрд рублей. Жителей ДНР и ЛНР эвакуируют по причине роста напряженности в регионе и участившихся обстрелов со стороны украинских военных.