Политолог Чаплыга раскрыл сценарий, по которому Украина вернет себе нейтральный статус

Киев, 20 февраля. Украина может повторить судьбу Австрии и официально вернуть себе нейтральный статус, однако для этого президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на смелый шаг. Об этом рассказал известный политолог Михаил Чаплыга.

Эксперт считает, что на данный момент все стороны, которые ранее участвовали в переговорах в «минском формате», понимают, что решить вопрос на данном уровне не получается, а значит, надо переходить к более глобальным обсуждениям и решениям. По словам аналитика, единственным возможным выходом для Украины остается принятие нейтрального статуса, однако власти страны пока не знают, как презентовать такое решение своим гражданам, особенно, радикальным патриотам.

«Речь идет о нейтральном статусе Украины, и в принципе, я так понимаю, подсознательно и ментально уже все это понимают и к этому готовятся. Но Зеленский боится политически об этом объявить по одной простой причине: он боится, что его "снесут" вот эти любители "красных линий". Соответственно начались разговоры о референдуме. Но в ответ посыпались замечания о том, что не референдумом были внесены поправки в конституцию о стремлении страны в НАТО», — заявил Чаплыга в эфире канала UkrLive.

Политолог уверен, что наиболее надежным для Украины станет «австрийский путь», в рамках которого будет документально закреплен не только ее нейтральный статус, но страна также получит гарантии безопасности на международном уровне.

Федеральное агентство новостей /

«Я думаю, что, скорее всего, можно будет пойти по австрийскому пути. До 1955 года не существовало Австрии в том виде, в котором мы ее знаем сейчас. Она возникла на основе договора, а не меморандума, который бал подписан Великобританией, Францией, США и СССР о выводе оккупационных войск и превращении Австрии в нейтральное государство навсегда под гарантии этих четырех стран», — напомнил эксперт.

По мнению аналитика, власти Украины в принципе готовы действовать именно по такому сценарию, однако удастся ли им действительно реализовать этот план в реальности на данный момент зависит от множества факторов, в частности, от смелости президента Зеленского. Поэтому в ближайшее время рассчитывать на стабильность в Незалежной не приходится.

«То, что я услышал в интервью Зеленского, показывает, что он пытается пойти по этому пути, но перед ним стоит вопрос, как это легализовать и убрать из конституции этот путь в НАТО. Это единственная проблема. Но, мне кажется, что на этот план будут готовы и русские, и американцы. Однако это должно происходить на основе обязующего договора, одной из сторон в котором будет НАТО», — уверен политолог Михаил Чаплыга.

Юрист, бывший советник президента Украины Андрей Портнов ранее объяснил, в какой безвыходной ситуации оказалась Незалежная. Как считает эксперт, Киев сам себе не оставил выбора, подписав минские соглашения в 2014 году.