Египет ввел чрезвычайное положение в связи с наводнениями и похолоданием

Каир, 20 февраля. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули ввел чрезвычайное положение из-за обильных осадков и резкого похолодания в отдельных частях страны. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте столичной администрации.

Глава кабмина встретился с губернаторами, чьи регионы сильнее всего пострадали от плохой погоды. Коллективным решение утверждено создать круглосуточные бригады для оперативного реагирования на экстренные ситуации.

«Мустафа Мадбули поручил развернуть оборудование, необходимое для удаления последствий сильного дождя с улиц и обеспечения бесперебойного движения, особенно на автомагистралях», — говорится в сообщении.

Премьер-министр приказал губернаторам обеспечить присутствие аварийных команд в случае обрыва кабелей и различных отключений, а также спасательных групп на дорогах общего пользования.

Сильные ветры и обильные осадки продолжают поражать крупные районы по всей стране, включая Большой Каир, Нижний Египет и Северное побережье. В регионе наблюдается трехдневная волна нестабильной погоды.

На Синайский полуостров накануне обрушились грозы, а часть провинции Красное море пострадала от проливных дождей. Синоптики также фиксируют резкое понижение температуры и образование пыльных бурь.

По данным метеорологического управления республики (EMA), нестабильная погода продлится до начала рабочей недели. Гражданам рекомендуется не покидать дома и избегать мест рядом с деревьями и линиями электропередач.

Египет, как и другие страны Африканского континента, ежегодно страдает от наводнения и штормового ветра. Так, в соседней Ливии проливные дожди привели к обильным подтоплениям.