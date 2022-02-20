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Эвакуируемым из ДНР и ЛНР гражданам РФ предоставят денежные пособия

Экономика
Эвакуируемым из ДНР и ЛНР гражданам РФ предоставят денежные пособия
Народные новости  /  Дмитрий Астрахань

Ростов-на-Дону, 20 февраля. Имеющие российские паспорта жители Донецкой и Луганской народных республик также смогут получить финансовую помощь от государства, пишет ТАСС.

Граждане Российской Федерации, которые проживали на территории ДНР и ЛНР, собирающиеся в настоящее время расположиться в России у своих родственников, могут получить единовременные пособия в размере 10 тыс. рублей.

«Да, они имеют право на выплаты. Им необходимо обратиться за выплатой в центр социального обслуживания того муниципалитета, куда они едут», — заявили власти Ростовской области.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий добавил, что волонтеры уже сейчас подробно объясняют беженцам из Донбасса, что люди имеют право на социальную поддержку независимо от региона будущего размещения.

«Людям объясняем, у которых нет карточек, что они могут прийти в любую службу социальной защиты той территории, куда их направили, будь то Калужская или Воронежская область, наше министерство уже отработало методику с коллегами из других регионов», — отметил парламентарий.

Несколько дней ранее в Донецкой и Луганской народных республиках началась временная массовая эвакуация населения в связи с участившимися обстрелами регионов со стороны Вооруженных сил Украины. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержки прибывающих людей, поэтому распорядился учредить выплаты в размере 10 тыс. рублей для беженцев.

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