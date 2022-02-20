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Съемочная группа телекомпании «Юнион» попала под обстрел ВСУ в Саханке на юге ДНР

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 13:02
Армия
Съемочная группа телекомпании «Юнион» попала под обстрел ВСУ в Саханке на юге ДНР
facebook.com  /  @pressjfo.news

Донецк, 20 февраля. Группа донецких журналистов оказалась под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Саханка на юге республики. Об этом сообщила телекомпания «Юнион».

Напомним, обстановка в Донбассе серьезно накалилась за последние дни. Известно, что Киев стянул к линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть Вооруженных сил Украины, продолжая игнорировать все достигнутые ранее договоренности.

Известно, что руководство республик Донбасса ранее сообщило о временной эвакуации населения в Ростовскую область в связи с растущей угрозой, исходящей от Киева. Глава ДНР Денис Пушилин накануне заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ ВСУ о начале наступления.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ совершили обстрелы по пяти направлениям в Донбассе, выпустив почти 70 снарядов по территории ДНР и ЛНР.

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всу донбасс обстрелы соханка
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