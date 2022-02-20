Певец Вадим Казаченко может стать банкротом из-за долгов

Москва, 20 февраля. Певец Вадим Казаченко должен компании «Гуманитарные технологии» крупную сумму денег за отмененный концерт. Артист проиграл все суды, теперь его разыскивают судебные приставы.

В 2020-м промоутерская компания организовала концерт в Кирове и перечислила Казаченко аванс в размере 600 тысяч рублей. Однако мероприятие отменили из-за непроданных билетов, при этом певец наотрез отказался вернуть гонорар. В итоге представители «Гуманитарных технологий» были вынуждены обратиться в суд. Но Казаченко заявил, что никому ничего не должен, пояснил промоутер Руслан Мамедов.

«Только недавно после угрозы официально сделать его банкротом Вадим Геннадьевич и его супруга, Ирина Аманти, которая представляется его директором, перечислили нам 150 тысяч рублей. Как кость собаке кинули. Потом еще 50», — поделился он с изданием «СтарХит».

Сейчас Казаченко должен промоутерам 400 тысяч рублей, плюс 137 тысяч рублей — за работу юристов. Оказалось, что этой ситуации можно было избежать, если б артист пошел на уступки. Промоутеры неоднократно предлагали Казаченко пересмотреть условия сделки, но он отказался снизить гонорар и оптимизировать технический райдер.

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