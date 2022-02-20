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Народная милиция ДНР: бойцы ВСУ совершили обстрелы по пяти направлениям в Донбассе

Армия
Народная милиция ДНР: бойцы ВСУ совершили обстрелы по пяти направлениям в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Донецк, 20 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по пяти направлениям в Донбассе почти 70 мин, включая снаряды запрещенного Минскими соглашениями калибра. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

Согласно информации, ВСУ вели огонь из минометов и гранатометов по Горловке (20 снарядов), Докучаевску (10 снарядов) и Донецку (20 снарядов).

Накануне стало известно, что украинские силовики подвергли территорию Донецкой Народной Республики интенсивному обстрелу в течение минувших суток.

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