«Кружевные стрингеры»: во что вылилось введение цензуры для украинских СМИ

На прошлой неделе, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях в отношении киевского оппозиционного издания «Страна.ua». Одновременно крупнейшим местным интернет-провайдерам настоятельно рекомендовали частично блокировать сайты других «несогласных структур» — телеканалов «Первый независимый» и «Наш», а также нескольких радиостанций в Сети. Оставшиеся в регулярном эфире средства массовой информации получили четкие указания «правильной работы». Подобная практика привела к падению рейтингов местных пропагандистов. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Ведущий новостей на одном из центральных украинских телеканалов сделал оговорку по Фрейду.

«Запад предоставил Украине очередную партию «стрингеров», в которых, с которыми мы сможем дать достойный отпор [российскому] агрессору, — многозначительно заявил он. — Это американское оружие, которое укрепит нашу армию».

В данном случае речь шла поставках в Киев партии американских переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер».

Практически в то же время на другом подконтрольном официальному Киеву канале был сделан авторизованный перевод выступления президента США Джозефа Байдена в Белом доме. Глава американского государства заявил следующее:

«Мы не теряем надежды продолжать переговоры с Российской Федерацией относительно любой возможности урегулирования ситуации, сложившейся в Донбассе».

При этом украинский потребитель информации в патриотической интерпретации услышал буквально следующее:

«Мы не упустим возможность посредством любых санкций заставить Российскую Федерацию отказаться от агрессии против Украины».

Global Look Press / Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

Ситуацию ФАН прокомментировала психолог Елена Мильто.

«То, что украинские СМИ стали объектом самой жесткой цензуры в новейшей истории этой страны, ни для кого уже не является новостью, — сказала киевский социальный психолог Елена Мильто. — В телеэфире давно прописались пропагандистские документальные фильмы, рассказывающие о «российских зомби» и «ужасах Новороссии». Но вот ведь в чем дело — их давно не смотрят даже отъявленные «патриоты». Соответствующий контент состоит из фрагментов телевидения ДНР и ЛНР, к материалам которых аналитики Украины дают комментарии «вселенского масштаба». То же касается и местных радиостанций».

Только за последний год на Украине из радиоэфира исчезли около десятка станций, которые не разделяли позицию официального Киева, также из СМИ были вынуждены уйти сотни несогласных журналистов и ведущих.

president.gov.ua / Офіс Президента України

«В своей время в нашу редакцию пришло указание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины.— Прим. ФАН) с тем, чтобы к слову «Россия» мы обязательно добавляли словосочетание «страна-агрессор», а россиян называли «гражданами, обманутыми кремлевской пропагандой», — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН бывший сотрудник некогда популярной в Киеве радиопрограммы. — Журналисты не могут работать в условиях такого прессинга, многие из нас ушли в альтернативные структуры. Вот только жаль слушателей, вынужденных теперь потреблять низкопробную пропагандистскую продукцию. Оставшиеся ведущие могут обещать зрителю и слушателю не только «кружевные стрингеры», но и «отдых в Атлантиде».

Как бы там ни было, а цензура и пропаганда в украинских СМИ все-таки сделали свое дело. Правда, результат для организаторов соответствующей акции оказался прямо противоположным. Согласно статистике, популярность сайта «Страна.ua», который сейчас можно читать на каналах зарубежных провайдеров и платформ, выросла в 10 раз, а украинские оппозиционные теле- и радиокомпании собирают миллионные аудитории.

При этом, по некоторым данным, официальный Киев объявил о намерении ввести дополнительные меры по контролю над СМИ. В условиях мифической потенциальной «российской угрозы» украинские власти объявили новый этап борьбы с «кремлевской пропагандой».

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