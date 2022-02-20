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Премьер-министр Пакистана Хан запланировал визит в Россию

Политика
Премьер-министр Пакистана Хан запланировал визит в Россию
wikipedia.org  /  Chatham House / CC BY 2.0

Москва, 20 февраля. Руководитель пакистанского правительства Имран Хан приедет в Россию на следующей неделе, сообщают СМИ.

О предстоящем визите премьер-министра впервые стало известно после публикации The Express Tribune. Так, авторы издания сообщили, что Хан планирует посетить Москву в конце февраля. Информацию о поездке пакистанского премьера подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Визит состоится 23-24 февраля», — уточнил источник ТАСС в дипломатических кругах.

Пакистан ранее заключил соглашение об обмене коммерческой информацией с Ливией. Страны также договорились изучить возможности для активизации двусторонних связей и мотивировать представителей компаний и бизнесменов к обмену визитами.

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пакистан визит хан
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