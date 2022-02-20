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Тяжелобольная Алиса Казьмина заявила, что мать и сын хотят отправить ее в хоспис

Шоу-бизнес
Тяжелобольная Алиса Казьмина заявила, что мать и сын хотят отправить ее в хоспис
Prt Scr instagram.com  /  @arshavina_alisia__mb

Москва, 20 февраля. Экс-супруга бывшего футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о разладе в отношениях с сыном и матерью. По словам страдающей от тяжелого заболевания журналистки, самые близкие люди задумали отправить ее в хоспис.

Казьмина последние два года борется с аутоиммунным заболеванием, которое серьезно сказалось на ее внешнем виде. Из-за болезни с носом знаменитости произошли необратимые изменения, из-за чего она вынуждена его скрывать. Как оказалось, родные бывшей жены заслуженного мастера спорта устали поддерживать ее в борьбе с недугом. Об этом она рассказала в интервью порталу Day.ru. По словам Казьминой, она нашла подготовленные матерью документы для прохождения ею лечения в психиатрической клинике. Между тем сын журналистки и вовсе заявил, что она никогда не поправится.

«Леша сказал: "Долго будем смотреть на твой нос! У тебя всю жизнь будет дыра вместо носа! Ты уже не та, что была"», — вспомнила слова 17-летнего наследника Казьмина.

У тяжелобольной знаменитости трое детей. В браке с Аршавиным родилась только младшая дочь Есения. Также у экс-футболиста есть трое детей от союза с телеведущей Юлией Барановской, которая даже спустя 12 лет после расставания время от времени продолжает вспоминать бывшего мужа.

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Все новости / Шоу-бизнес / Тяжелобольная Алиса Казьмина заявила, что мать и сын хотят отправить ее в хоспис
аршавин хоспис казьмина
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