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Глава парламента призвал к достижению всеобъемлющего политического урегулирования в Ливии
Весь мир
Глава парламента призвал к достижению всеобъемлющего политического урегулирования в Ливии
facebook.com  /  عبدالله بليحق _ Abdullah Bliheg

Тобрук, 20 февраля. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех подчеркнул необходимость достижения всеобъемлющего политического урегулирования в стране.

Во время беседы с журналистами он заявил о важности изгнания всех вооруженных групп и наемников с территории североафриканского государства. Это станет залогом для «наведения мостов доверия между всеми ливийцами».

«Люди должны перевернуть страницы прошлого, отказаться от разжигания ненависти и поддержать "правительство стабильности" на пути к восстановлению страны», — сказал спикер по случаю 11-й годовщины революции.

Агила Салех высоко оценил недавний прямой внутриливийский диалог, результатом которого стала новая политическая дорожная карта, а также обсуждение графика президентских и парламентских выборов. Он также поддержал формирование комитета по внесению поправок в проект конституции.

«Группа экспертов доработает главный закон страны после того, как "правительству стабильности" будет оказано доверие. Кабинет министров начнет создавать безопасную экономическую среду и устранит форс-мажорные обстоятельства, которые препятствовали проведению плебисцита вовремя», — сказал он.

Спикер Палаты представителей Ливии ранее объявил, что бывший руководитель МВД Фатхи Башага назначен премьером государства.

«Парламент единогласно проголосовал за доверие Башаге как главе нового правительства», — заявил пресс-секретарь парламента Абдалла Блехек после сессии в Тобруке.

Большинство политических партий, общественных организаций, военных и высокопоставленных чиновников поддержали решение Палаты представителей Ливии и пожелали премьеру успехов на занимаемой должности.

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ливия стабильность башага агила салех
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