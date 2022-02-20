Евросовет: Брюссель сделал Африке «привлекательные» экономические предложения

Мюнхен, 20 февраля. Экономические предложения Европейского союза для ряда африканских стран являются более выгодными, чем российские и китайские инициативы, считают в Евросовете. Соответствующее заявление главы высшего политического органа ЕС опубликовал ТАСС.

Руководитель Европейского совета Шарль Мишель во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ЕС представил африканским лидерам гораздо более привлекательные с точки зрения экономики проекты, чем предложения от Китая и России.

Кроме того, глава Евросовета добавил, что западные страны не могут все время придерживаться линии переговоров и однозначно будут вводить крупномасштабные рестрикции в отношении России, если ситуация на Украине будет ухудшаться.

«Мы не видим никаких признаков деэскалации. Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции», — подчеркнул Мишель.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также предупредил, что если на Украине будет наблюдаться эскалация обстановки, то не заставят ждать совместные санкции Германии и Соединенных Штатов против российско-германского газопровода «Северный поток — 2».