Российские студенты-волонтеры займутся обучением детей беженцев из Донбасса

Ростов-на-Дону, 20 февраля. Дети беженцев из Донбасса школьного возраста получат ноутбуки для продолжения обучения. Об этом сообщил зампредседателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.

Власти региона уже получили информацию о количестве несовершеннолетних среди эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Из 910 беженцев 358 человек являются детьми. Дистанционное обучение также планируют организовать и в Ростовской области, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты региона по информационной и молодежной политике, развитию добровольчества Леонид Шафиров.

«Есть студенты, которые являются членами трудовых отрядов, в том числе педагоги — таких привлекли для того, чтобы они проводили с детьми занятия, чтобы они не отстали от учебных программ», — сообщил Шафиров.

Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян ранее сообщил о формировании в Ростовской области четвертого поезда с беженцами. Состав отправится в другие российские регионы.