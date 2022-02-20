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«Лидеры западных стран удивлены»: поездка Зеленского в Мюнхен бьет по его репутации

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 12:46
Политика
«Лидеры западных стран удивлены»: поездка Зеленского в Мюнхен бьет по его репутации
Федеральное агентство новостей  / 

Во время пандемии политики отменяли поездки по миру и занимались острыми вопросами здравоохранения внутри своих стран. Об этом в беседе с ФАН напомнил политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов. Ранее «хозяин» Белого дома Джо Байден раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности.

«Любой политик в мире будет выглядеть странно, если в момент какого-либо обострения внутри его страны он летает по миру. Политики во время пандемии отменяли визиты и занимались острыми вопросами здравоохранения, а на Украине — глубокий кризис. Думаю, лидеры западных стран, мягко говоря, удивлены. Эта поездка точно не прибавляет очков к его репутации», — сказал эксперт.

Сергей Маркелов также привел пример правильного, на его взгляд, поведения лидера нации.

«К словам Байдена мир прислушивается. Он задал определенный тренд восприятия поездки Зеленского на конференцию в Мюнхене. Президент России Владимир Путин занимается вопросами, связанными с учениями. Находится внутри событий. Зеленский же посчитал эту поездку важнее», — пояснил собеседник ФАН.

Политсоветник Маркелов: Поездка президента Зеленского в Мюнхен бьет по его репутации
Федеральное агентство новостей /

В завершение он предположил, чем мог руководствоваться президент Украины, планируя визит в Мюнхен.

«Зеленский понимает, что Украина — страна, которая, условно говоря, пока не существует сама по себе. Как только закончится поддержка Запада, не станет и государства Украины в плане банкротства финансовой системы, обрушения экономики. Лететь нужно и потому, что есть возможность пошептаться со всеми лидерами западного мира в кулуарах», — подытожил политический советник.

Ранее Сергей Маркелов в беседе с ФАН высказал мнение, что ЕС устал собирать по миру бедноту. Он поприветствовал сюжет на немецком телевидении о том, что ни одна страна-участник НАТО не хочет видеть Украину в Альянсе.

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