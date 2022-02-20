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Около 30 российских регионов готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 12:35
Общество
Около 30 российских регионов готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 20 февраля. Уже 26 регионов России готовы принять беженцев с территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Врио главы МЧС России сообщил, что ведомство увеличит количество психологов для беженцев из Донбасса. А также силы войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Ростовской области.

«В настоящее время 26 регионов нам прислали списки, что они готовы», — передает слова Александра Чуприяна РБК Ростов.

Глава МЧС России сообщил, что ведомство полностью готово к выполнению любой поставленной задачи. Представители РЖД отметили, что готовы доставлять беженцев в любые регионы России, помимо Ростовской области.

Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР в Россию началась в пятницу, 18 февраля. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в первую очередь эвакуируют женщин, детей и людей пожилого возраста.

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