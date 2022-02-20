Треть медалей Олимпиады в Пекине завоевали росгвардейцы

Москва, 20 февраля. Российские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Пекине 32 медали, девять из которых — на счету офицеров Росгвардии. Военнослужащие также удостоены чести нести флаг ОКР на церемонии закрытия Игр, сообщила пресс-служба ведомства.

Знаменосцем на официальной церемонии закрытия ОИ-2022 станет офицер Росгвардии Александр Большунов. Он завоевал три золотых медали, одно серебро и одну бронзу. Кроме того, отличился капитан Денис Спицов, принесший национальной команде золотую и серебряную награды. На счету майора Сергея Устюгова одна золотая медаль.

В лыжных гонках преуспели и спортсменки Росгвардии. Первое место в женской лыжной эстафете заняли капитан Татьяна Сорина и младший сержант Вероника Степанова. В шорт-треке на дистанции 1500 метров капитан Семен Елистратов проявил характер и стал бронзовым призером. А прапорщик Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе.

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил подготовку Большунова. По его словам, лыжник сделал огромный вклад в копилку с медалями.